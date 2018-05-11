شاهد.. خالد زكي يكشف سبب اعتداء عفاف شعيب عليه وصفعه على وجهه!

أعترف الفنان المصري خالد زكى، بأن مشهد صفعه على وجهه بـ”القلم” من الفنانة عفاف شعيب أثناء تصوير مسلسل “الشهد والدموع” كان حقيقيا وليست تمثيل.



وقال “زكى”، خلال لقائه ببرنامج “بوضوح” إنه تربطه بالفنانة عفاف شعيب صداقة قوية، وأثناء تصوير مشهد الصفعة على الوجه أو الضرب بـ”القلم” قالت له أنها لا تستطيع ضربه بسبب صداقتهما، فرد عليها: “لو أنا من كنت سأضرب كنت ضربتك حقيقى عشان اخلص الجديد والقديم” -حسب قوله.

وأكد “زكى” أن “كلامه استفز عفاف شعيب للغاية وقامت بضربه فعليا بالقلم”.