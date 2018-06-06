شاهد.. خالد سليم يطرح رامز جلال في الهواء بعد علمه بمقلب “رامز تحت الصفر”

وقع الفنان المصري خالد سليم ضحية رامز جلال، في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامجه رامز تحت الصفر على قناة إم بي سي مصر. وخلال المقلب اصطحب رامز جلال الفنان خالد سليم إلى الغابة الثلجية، حيث ظهرت علامات الرعب على وجه خالد سليم، خاصةً عندما رأى الدب الذي هاجم رجلًا أمامه ضمن المقلب.

وجاء رد فعل خالد سليم سريعًا عندما رأى النمر وهجومه، حيث نادى على كوبر الذي ينتحل شخصيته رامز جلال وفر هاربًا. وبعد أن أطلق رامز جلال الصافرة ليكشف عن شخصيته وخلع ماسك كوبر اعتدى عليه خالد سليم عليه بالضرب المبرح. وقذف خالد سليم برامز جلال في الهواء، وما ساعده في ذلك لياقته البدنية وعضلاته المفتولة التي ظهر بها خلال الحلقة.