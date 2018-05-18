شاهد.. خلاف حادّ بين أمل علم الدين و مصمم الأزياء توم فورد بسبب “Met Gala”

يبدو ان علاقة المحامية أمل علم الدين بمصمم الأزياء ​توم فورد​ ليست على ما يرام، اذ انه ترددت اخبار تفيد عن اشكال كبير وقع بينهما.



وفي التفاصيل ان أمل طلبت من فورد تصميم فستان لها كي ترتديه في حفل “Met Gala”، الا انه تفاجأ بعدم ارتدائها له على السجادة الحمراء، بل ارتدت فستانا آخر من تصميم مصمم بريطاني يدعى ريتشارد كوين.



وما اثار استيائه ايضا هو اتصالها بفريق عمله لتخبرهم انها لن ترتديه، والذين بدورهم قالوا لها انه لا توجد مشكلة في الأمر، لكن من المستحسن ان لا ترتديه في أيّ مناسبة أخرى.

في حين ان علم الدين ظهرت فيه خلف الكاميرات، وبعيدا عن أعين الحاضرين، ما اثار انزعاج فورد منها.