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شاهد.. داليا مبارك تعلن خبر حملها بطريقة مميزة بعد مرور شهرين على زواجها

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زواج داليا مبارك من رجل أعمال أميركي... وانقسام في الآراء

زواج داليا مبارك من رجل أعمال أميركي... وانقسام في الآراء

بعد أشهر قليلة على زواجهما، فاجأت الفنانة السعودية ​داليا مبارك​ جمهورها بالاعلان عن حملها.

مبارك أعلنت الخبر على طريقتها الخاصة حين نشرت فيديو قصير ظهرت فيه 3 أكواب من القهوة كُتب على الاول اسمها داليا وعلى الثاني اسم زوجها، وتوسط الكوبان الكبيران كوب صغير كُتب عليه كلمة baby، مما جعل الجمهور يعلم أنها حامل.

وعلّقت مبارك على الفيديو بالتالي: “ما شاء الله”، فانهالت التعليقات على الفيديو من جمهور مبارك الذين قدموا لها التهاني بمناسبة حملها.

الجدير ذكره ان الفنانة السعودية داليا مبارك متزوجة من رجل أعمال أميركي.

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