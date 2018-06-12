شاهد.. دانا الحلبي: سألعب دور “متحول جنسيا”!

كشفت الفنانة اللبنانية دانا الحلبي عن مشاريعها الغنائية والتمثيلية، مبينة في حديث مع موقع فوشيا أنها تستعد لاستكمال سلسلة أفلامها مع زياد برجي، كما تنتهي قريبا من تصوير مسلسل تلفزيوني تؤدي فيه شخصية جديدة وغريبة لم يتم التطرق لها بهذه الطريقة.

وأضافت دانا إنها تحضر لأعمال أخرى في مجال التمثيل والغناء، أبرزها بطولة جديدة لمسلسل تلفزيوني مقبل وأغنيات خاصة بها.

وترغب دانا التي غابت لمدة عن الساحة الفنية، أن تعود بقوة عبر مجموعة من الأنشطة الفنية والمشاركات التي تقول بإنها تبحثها مع فريقها المتعاون معها بعناية ودقة