شاهد… دانا حمدان في جلسة تصوير جريئة على السرير! فن

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خضعت الفنانة دانا حمدان، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة؛ حيث ارتدت ملابس نوم جريئة.

وظهرت في معظم صور هذه الجلسة، وهي مستلقية على السرير في حجرة نومها، التي صبغ كل ما فيها باللون الأبيض.

يذكر أن آخر أعمال دانا حمدان، هو مسلسل الطوفان، من بطولة ماجد المصري، أحمد زاهر، روجينا، محمد عادل، إيهاب فهمي، فتحي عبد الوهاب، وفاء عامر، رامي وحيد، نجلاء بدر، سيد رجب، وعبير صبري، وعدد كبير من النجوم، تأليف بشير الديك، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج خيري بشارة.

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