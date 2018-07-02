شاهد.. درايك يعترف بعلاقته بـ بيلا حديد.. هل كان معجباً بشقيقتها جيجي!

طرح النجم ​درايك​ ألبومه الغنائي الجديد “​Scorpion​”، والذي إنتظره الجمهور منذ فترة طويلة، إلا أن الألبوم لم يكن مجرد ألبوماً غنائياً يضم سلسلة من الأغانى، ولكنه يعد سلسلة من الإعترافات التي يقدمها درايك لمحبيه.

وإعترف دريك خلال الألبوم أنه كان على علاقة بعارضة الأزياء ​بيلا حديد​، وفي نفس الوقت كان معجباً بشقيقتها ​جيجي حديد​، أيضاً كشف درياك حقيقة الإشاعات التى كانت تشير بوجود ابن له، ليؤكد صحة الأمر.

يُذكر أنه بعدما صرح مغني الراب “​بوشا تي​”، أن درايك يخفي ابناً عن العالم من نجمة اباحية، اعترف درايك بأبوته لطفل عبر اغنية بعنوان : “Emotionless” قال فيها: “لم أكن أخفي طفلي من العالم، كنت أخفي العالم من طفلي”.