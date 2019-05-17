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شاهد.. دكتورة خلود بـ لوك صادم!

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الدكتورة خلود بلوك جديد

الدكتورة خلود بلوك جديد

نشرت الفاشينستا الكويتية المعروفة باسم الدكتورة خولد فيديوهات ظهرت فيها بإطلالات مختلفة وجريئة.

في البداية نشرت خلود ، وعبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه بلوك البوي وبشعر اشقر.

ثم نشرت خلود مقطع فيديو ثاني ظهرت فيه بلون شعر غريب وعلقت قائلة: “شخصيتي و ستايلي في بداية شهرتي حييييل اشتقت حق هاللوووووون .. بنات منو كانت اتابعني من اول ما انشهرت ؟ . اووووف ماتدرون شكثر مستانسه عاللوك . مشكورة مريووووووومه سويتي اللي ابيه مريم سبهاااان احبججججججج”.

وقد اشاد متابعو الدكتورة خلود بجمالها وباللوك الجديد وكانت من بينهم الفنانة احلام والتي علقت قائلة: “وااااايد جميله😍”

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