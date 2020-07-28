شاركت الفنانة المصرية روجينا متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو لها من كواليس تصويرها مسلسل “اسود فاتح” في لبنان.

وظهرت روجينا في الفيديو في غرفة المكياج تحضيرا للتصوير وهي تتمايل على أنغام أغنية “ويتعلموا” للفنان المصري عمرو دياب.

وكانت روجينا قد نشرت صورًا لها من لبنان وعلقت عليها :” بس انتى لبسة شتوى فى الصيف لية ياعمري.. نجلاء سعد.. أسود فاتح.. إخراج كريم العدل”.

يشار إلى أن أن مسلسل “أسود فاتح” من بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، وكان قد خرج من موسم سباق دراما رمضان الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا، فى الوقت الذى يتبقى فيه عدد كبير من المشاهد لم يتم تصويرها، لذلك قرر صناع المسلسل تأجيله واستكمال التصوير بعد انتهاء دراما رمضان.