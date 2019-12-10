شاهد .. دموع نجوم الفن في تشييع جنازة ووداع المخرج سمير سيف

شارك عدد كبير من نجوم الفن في تشييع جنازة المخرج المصري الراحل ” سمير سيف ” من كنيسة العذراء مريم بالقاهرة اليوم الثلاثاء والذي رحل عن عالمنا مساء أمس عن عمر يناهز الـ72 عاما .

حيث تواجد كلا من الفنانين ليلى علوي وميرفت أمين ومحمود قابيل وإلهام شاهين التي سيطرت عليها حالة من الحزن ودخلت في نوبة من البكاء .

وشارك في الجنازة أيضا الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر والفنان محمود حميدة والمنتج محمد العدل والكاتب الكبير وحيد حامد ونجله المخرج مروان حامد والفنانة ندى بسيوني والفنان منير مكرم والفنانة عايدة رياض والفنان سمير صبري والفنان محمود حميدة .

ومن المقرر أن تستقبل أسرة المخرج الراحل العزاء في السادسة من مساء غد الأربعاء بقاعة كنيسة مارمرقس في مصر الجديدة .