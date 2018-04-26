شاهد: دنيا بطمة بوجه متورم.. والجمهور: ارحمي وجهك سينفجر!

فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها ومتابعيها بإطلالتها الجديدة، إذ ظهرت بوجه متورم ومنفوخ جداً بطريقة غير متناسقة، على نحو مثير للجدل.وكان لافتاً أن الفنانة المغربية التي استعرضت مجموعة من صورها عبر إنستغرام وهي تروج لأحد متاجر المجوهرات، ألغت خاصية التعليقات؛ ما يطرح علامات استفهام حول تخوفها من انتقادات الجمهور المسيئة، خصوصاً أن متابعيها طرحوا العديد من الأسئلة على فيديو آخر نشرته بطمة من الحدث، حول إجرائها لعمليات تجميل جديدة في وجهها، خصوصاً أنها أجرت سابقا عدداً كبيراً من عمليات التجميل لأنفها وشفتيها وخدودها.

وعلق أحد متابعيها على الفيديو بالقول: ” ارحمي وجهك شي يوم راح ينفجر تضربي علا هالمنظر بتقرفي بس شفتك حبيت استفرغ ربنا خلقك مش حلوة وانت بدك تعملي المستحيل مشان تصيري حلوة بحب شوفك صورك بتقتلني بالضحك “.

وإذا عدنا للوراء وتحديداً لظهورها في برنامج “أراب آيدول” في العام 2012، نلاحظ التغير الكبير في شكل الفنانة والكم الهائل لعمليات التجميل التي أجرتها منذ ذلك الوقت.