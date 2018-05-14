شاهد.. دنيا بطمة تتلقى رسالة شكر من ملك المغرب وتعيش فرحة كبيرة

تلقت الفنانة ​دنيا بطمة​ رسالة شكر وامتنان من الديوان الملكي المغربي بشخص الملك محمد السادس وذلك بسبب غنائها “بشارة خير” بمناسبة عودته للمغرب بعد ان سافر الى فرنسا لخضوع عملية جراحية.

وجاء في بداية الرسالة: “وبعد، وبعد اطلاعنا، بكامل الترحيب والاهتمام على أغنية بشارة خير التي تعبرين من خلالها عن مدى الفرحة والاعتزاز ببشرى عودتنا إلى أرض الوطن في حفظ الله ورعايته بعد العملية التي أجريناها”.

وعلقت بطمة على الرسالة وكتبت: “مرضي الوالدين عمرو ما يخيب… هذا ما أسعدني.. هذا فخري.. هذا نجاحي.. هذا ما جعل عيوني تدمع، رسالة من الدوان الملكي من سيدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس رعاه الله وحفظه شخصيا قائد بلدنا أشكرك على هذا التقدير والاهتمام أشكرك على متابعتك لكل الاعمال المغربية المشرفة شكرًا على دعمك”.

وأضافت: “فخورة ان كل أعمالي الوطنية تنال استحسانك هذه الرساله وسام سأضعها على صدري مفتخرة بها و هذا اكبر دليل على انني في الطريق الصحيح وشهادة اعتز بها من ملك بلدي الحبيب، عملي الوطني بشارة خير كان هدية بسيطة لعودة جلالتك الى ارض الوطن تستحق الأكثر فمقامك اعلى بكثير، شكرًا جزيلا لسفير الاغنية المغربية مصعب العنزي على هذا الاهتمام وعلى اختياره لي شكرًا صديقي ويشرفني التعامل معك”.