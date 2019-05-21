شاهد.. دنيا بطمة تخضع لعملية تجميل جديدة في شفاهها!

خضعت الفنانة المغربية دنيا بطمة الى عملية تجميل جديدة في شفاهها وذلك لمواكية صيحة الفم “على شكل قلب”.

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وقد نشرت دنيا بطمة فيديو جديد لها ظهرت فيه داخل عيادة التجميل بعد خضوعها لعملية تكبير شفاهها ورسمها على شكل “قلب” من خلال تقنية حقن الفيلر، ثم استعرضت شكل شفاهها بالنتيجة النهائية.

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دنيا بطمة أعلنت ايضا في نفس الفيديو عن خضوعها لجلسة عناية ببشرتها من خلال تطبيقها حقن خاصة بنضارة الجلد، لكن بدا وجهها متعباً مع البقع الحمراء بفعل العلاج، مشيرة الى ان النتيجة على وجهها تظهر بعد ساعات بعدما يخف التورم.

وتلقت دنيا بطمة الكثير من الانتقادات من جمهورها معتبرين بأنها ملامحها بدت مشوهة بفعل المبالغة بعمليات التجميل، ونصحوها بالتوقف الفوري عن هذه العمليات.

وسبق وأن اعترفت دنيا بطمة بخضوعها لعمليات التجميل معتبرة بأن كل نجمات اليوم يواكبن مختلف التقنيات التجميلية.