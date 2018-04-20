شاهد.. دنيا بطمة تكشف عن المقطع الأقرب لها من أوبريت “بشارة خير”

شاركت الفنانة ​دنيا بطمة​ متابعيها مقطع فيديو من اوبريت “​بشارة خير​”، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلّقت دنيا على الفيديو قائلة: “من أقرب المقاطع على قلبي بشارة خير توحشناك يا مليكنا.. يا معلي رايتنا شوقنا ليك اكبير.. يا فخر أمتنا قلبك فايض بالخير.. شعبك يبغيك كتير وأرواحنا فداك.. ومقامك عالي وكبير، ليلتنا اليوم عيد.. فرجوعك أكيد فعمرك يامليكنا .. الله يبارك ويزيد شكرًا لفريق العمل”.

الجدير ذكره ان دنيا كانت قد قدّمت مؤخرا اغنية “​علمتني​”، وهي من كلمات ​أحمد صبري​ وألحان سعيد الإمام وتوزيع خليفة وزياد زيمان، وصورتها على طريقة الفيديو كليب.