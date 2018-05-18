شاهد.. دنيا بطمة عروس 2018 بعد رمضان

نشرت الفنانة ​دنيا بطمة​ صورة لها ترتدي فيها فستان زفاف، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة منها لتعريف الفتيات المقبلن على الزواج بعد رمضان بأحدث التصاميم.



وعلّقت بطمة على الصورة قائلة: “مساكم بياض كبياض هذا الفستان الراقي للعروس من تصميم صديقي المبدع علي النعامي، اكسسوار الشعر كذلك ابداع علي النعامي ، لوك عروس 2018 لكل عروس مقبلة على الزواج بعد شهر رمضان” .