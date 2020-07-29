دخل ملف «حمزة مون بيبي» الذي تتابع فيه الفنانة دنيا بطمة واختها ابتسام مراحله النهائية، حيث عقدت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش اسم الثلاثاء جلسة جديدة.

وحضرت دنيا بطمة الى المحكمة برفقة زوجها المنتج البحريني محمد الترك كما استعانت بحارسين شخصيين لتأمين دخولها إلى المحكمة التي تشهد أطوار محاكمتها إلى جانب اختها ابتسام والمصممة عائشة عياش.

وحضرت الجلسة أيضا المصممة، سهام بادة المعروفة بـ«سلطانة» التي تتهم حساب «حمزة مون بيبي» بالتشهير بها والإساءة لها.

وجرى خلال الجلسة تقديم الدفوعات الشكلية لمحاميي المطالبات بالحق المدني، حيث دخل الملف في مراحله النهائية قبل النطق بالحكم في حق المتابعات.

يُشار إلى أن تورط الفنانة المغربية دنيا بطمة في قضية حساب حمزة مون بيبي، ما زالت تنظر في المحاكم وذلك بعد اتهامها بأنها من تدير الحساب الذي يهدف إلى تورط شخصيات عامة ومشاهير في عدد من الفضائح من أجل ابتزازهم، وبالرغم من إنكار بطمة لهذا الأمر إلى أن القضية ما زالت مستمرة.