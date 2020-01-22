شاهد.. دهشة رضوى الشربيني من اغرب قصة لزوجين!

روت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، قصة غريبة وصفتها بأنها من اغرب القصص التي مرت على البرنامج.

وقالت رضوى الشربيني، خلال تقديمها برنامج “هي وبس”، الذي يُعرض عبر شاشة “CBC سفرة”، أنها تلقت شكوى من فتاة تشكو فيها زوجها وذلك اثناء تواجدها اونلاين على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

أضافت رضوى، أنه بعد شكوى الفتاة قررت الدخول على صفحتها الشخصية، وشاهدت صورتها مع شخص اعتقدت في البداية أنه زوجها خاصة أنه كان يحملها بين يديه.

وتابعت رضوي الشربيني قائلة: “أنا رديت على الفتاة وقولتها ليه طيب بتشتكي منه، ده طيب وابن حلال وشايلك أهو، والصورة فيها حب وحنان، وأنتوا الاتنين لطاف مع بعض، ففاجأتني قالتلي ده مش جوزي، قولتلها أخوكي، قالتلي لأ، قولتلها ابن خالك، قالتلي لأ ده صديقي المفضل”.

وأوضحت رضوى الشربيني اندهاشها من رد فعلها، خاصة أنه إذا كان جوزها موافق على أن يحمل زوجته شخص آخر بهذا الشكل وكمان تحط الصورة أمام كل الناس فإزاي واحد يقبل إن مراته واحد صديقها يشيلها بالطريقة دي، فأكيد جوزها ده مكان الدم عنده مياه معدنية”.

وتابعت : “عشان الناس مش تقولي إني خرابة بيوت بس بجد ده اسمة أيه” متسائلة: “فين يا جماعة رجالة زمان اللي تسأل الزوجة إنتي فين وبتعملي أيه وتقول للزوجة تعليقات على ملابسها القصيرة وغيرو وغيرو”.

واختتمت حديثها للزوجة صاحبة الشكوى قائلة: “اعتبريه زي أختك”.