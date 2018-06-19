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شاهد.. دوللي شاهين تطلق كليب أغنيتها “يا حلو صبح”

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Dolly Shahine ee

أطلقت الفنانة ​دوللي شاهين​ كليب أغنيتها “يا حلو صبح” والذي تخوض من خلاله تجربتها الإخراجية الأولى وهي نفس الأغنية الشهيرة التي غناها الفنان الراحل محمد قنديل.

الأغنية من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي، إعادة توزيع أحمد عبد العزيز، تصوير أحمد حسين و تم اانصوير في احد استوديوهات القاهرة. فكرة, ديكور وازياء دوللي شاهين.

وكانت دوللي قد قدمت أول ألبوماتها الغنائية العام الماضي بعنوان “سندريلا”، الذي تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء وعلى رأسهم محمد رفاعي وتامر حسين وأسير الرياض وفادي يزبك، ومن الملحنين محمود خيامي وبودي نعوم ومحمد رفاعي وأحمد البرازيلي، والموزعين تميم وهاني يعقوب.

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