شاهد.. ديانا حداد تفتخر بدماء رامز جلال.. تعتذر وتوضح ما حصل لها في رامز تحت الصفر

اعتذرت المطربة اللّبنانية ​ديانا حداد​ من مشاهدي برنامج المقالب “​رامز تحت الصفر​” عن ردّ فعلها العنيف بعد اكتشافها حقيقة مقلب ​رامز جلال​ في الحلقة 23.



ونشرت ديانا حداد مقطع فيديو عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي تعتذر فيه للمشاهدين عن ردة فعلها العنيفة في نهاية الحلقة، وهذه المرّة الأولى التي تظهر فيها حداد منفعلة بهذا الشكل.



وقالت ديانا: “ظهرت أمس بصورة لم يعتاد عليها الناس، تعرفون أنني رقيقة، لكن هذا رد فعل طبيعي لأي إنسان يقع في هذا الموقف”.



وتابعت مستكملة: “أعتذر لو خرج مني كلام أو تصرف غير معتاد، لكن صدقوني هذا فعل طبيعي ولا تنسوا أن هذه أول مرة أقع في مثل هذا الموقف طوال مسيرتي الفنية، ومع رامز”.



وأضافت: “أعتذر لكم، ورامز له كل الاحترام وهو فنان أكيد، سعيدة بهذه التجربة رغم أنني لم أتوقع أن أقع في مثل هذه التجربة”.

واختتمت حديثها بتحذير رامز جلال قائلة: “يا ويلك يا رامز جلال لو جربت أن تنفذ بي مقالب المرات المقبلة”.



جاء اعتذار ديانا حداد متأخراً بعد انتقامها من رامز جلال بلكمة قوية طرحته أرضًا ونزف على أثرها الدماء.

واحتفلت حداد بانتقامها ناشرةً صورة عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي لمعطفها وهو ملطخ بدماء رامز جلال وعلقت عليها: “دماء رامز على معطفي، من تصوير حلقتي مع رامز الصفر”.