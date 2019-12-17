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شاهد.. دينا في وصلة رقص بـ “الجينز”: “الحلوه داير شباكها”

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الراقصة دينا

الراقصة دينا

نشرت الفنانة والراقصة المصرية دينا مقطع فيديو لوصلة رقص جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت دينا في الفيديو وهي ترقص بالجينز على انغام اغنية “الحلوه داير شباكها” للفنان الراحل محرم فؤاد.

وكانت دينا قد اكدت مؤخرا انها الاعلى اجرا بين الراقصات في مصر بالرغم من تقارير تؤكد أن “صافينار” و “ألا كوشنير” يتقاضين مبالغ اعلى قائلة أن ما يُحدد الأعلى أجراً امران الأول المقابل نظير الحفلة والثاني الضرائب المدفوعة، فالراقصة المصرية لا تدفع سوى مبلغ ضئيل مقابل ما تدفعه الأجنبيات، وبالتالي لو حسبت الفارق ستجد أنني الأعلى أجراً وليس غيري.

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