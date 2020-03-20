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شاهد.. دينا من الرقص الى العجين في العزل المنزلي

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يوميات الراقصة دينا في العزل المنزلي

يوميات الراقصة دينا في العزل المنزلي

نشرت الفنانة والراقصة المصرية دينا مقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها على انستغرام، عارضة فيه بعض يومياتها في العزل المنزلي.

وظهرت دينا، في الفيديو، أثناء جلوسها في المطبخ، متحدثه عن فوائد الجلوس في المنزل وعمل العجين الذي يقوي عضلات اليد.

وعلقت دينا على الفيديو كاتبة: “عشان ولادنا و اهلنا و بلدنا و الناس اللي بنحبهم من فضلكم خليكوا في البيت. و ان شاء الله تعدي الازمة على خير”.

وتابعت دينا: “تحديث. مالكوش دعوة بالشعر و الاظافر. الفيديو ده انا عاملاه عشان اقولكوا خليكوا في البيت يا ريت نركز في الهدف المقصود بيه الڤيديو”.

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