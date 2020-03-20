شاهد.. دينا من الرقص الى العجين في العزل المنزلي

نشرت الفنانة والراقصة المصرية دينا مقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها على انستغرام، عارضة فيه بعض يومياتها في العزل المنزلي.

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وظهرت دينا، في الفيديو، أثناء جلوسها في المطبخ، متحدثه عن فوائد الجلوس في المنزل وعمل العجين الذي يقوي عضلات اليد.

وعلقت دينا على الفيديو كاتبة: “عشان ولادنا و اهلنا و بلدنا و الناس اللي بنحبهم من فضلكم خليكوا في البيت. و ان شاء الله تعدي الازمة على خير”.

وتابعت دينا: “تحديث. مالكوش دعوة بالشعر و الاظافر. الفيديو ده انا عاملاه عشان اقولكوا خليكوا في البيت يا ريت نركز في الهدف المقصود بيه الڤيديو”.