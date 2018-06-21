شاهد.. راغب علامة يرد: الصور والفيديوهات مع الصبايا في السعودية كانت في حضور أهاليهن

رد الفنان ​راغب علامة​ على الهجوم الذي تعرض له، بسبب انتشار فيديو له مع سعوديات أثناء إلتقاطهن صوراً وفيديوهات تذكارية معه، على هامش حفله الأول في ​السعودية​.

وأصدر علامة بياناً عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، والذي عبر فيه عن فخره بحفله الغنائي الأول في السعودية، كما أكد أن الصور والفيديوهات التي التقطها مع الفتيات كانت في حضور أهاليهن.

وقال علامة في البيان: “حفلي في السعودية إنجاز معنوي ورمزي والصور التذكارية مع الشباب كانت في حضور أهلهم”.

وأضاف: “صحيح أن حفلى الغنائى الأخير فى السعودية أصبح فى أقل من 24 ساعة “الشغل الشاغل” للناس، ولكن الأصح أن الفرحة التي لمستها لدى المنظمين والحاضرين كانت عارمة، وأكبر من أن توصف بكلمات أو أن توضع خارج سياقها الطبيعي”.

وتابع: “يبقى الأهم ومن باب الحرص والمحبة، التأكيد على أن إقامة حفل ناجح في السعودية هذه الأيام بمثابة إنجاز معنوي ورمزي، يضاف إلى سجل المملكة الحافل، قيادة وحكومة وشعبا، ويسهم في تعزيز صورتها ووضعها في شكل تدريجي وأكيد على خريطة الترفيه الراقى، أكان ذلك في المنطقة أم في العالم بأسره”.

واختتم علامة بيانه، بالتأكيد أن “كل الشباب والصبايا الذين التقطوا صورا وفيديوات تذكارية كانوا برفقة أهاليهم”.