شاهد.. راغب علامة يغني في حفل زفاف إبنة شقيقه “كارين علامة”

تألق الفنان اللبناني راغب علامة بحفل زفاف إبنة شقيقه “كارين علامة” على السيد كريم عراجي والذي أقيم في أحد مطاعم شتورة.
وانتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لغناء علامة للعروسين في الحفل حيث قدم أكثر من أغنية منهم أغنيته الجديدة “اللي باعنا خسر دلعنا” وسط أجواء من الفرح والسعادة.
يذكر أن الفنان راغب علامة كان قد خطف الأنظار بحفله الذي أحياه في الممكلة العربية السعودية قبل أيام حيث قدم باقة من أجمل الأغنيات وسط حضور جماهيري كبير.
السوبرستار #راغب_علامة يشارك بإحياء حفل زفاف ابنة شقيقه “كارين علامة” على السيد “كريم عراجي” نجل الدكتور عاصم عراجي في فندق #شتورا_بارك_أوتيل بحضور حشد كبير من الشخصيات و الوجوه الإجتماعية والأهل الأصدقاء، ويقدم أغنيته الجديدة “اللي باعنا”
ألف مبروك للعروسين!@raghebalama @BSP_ME pic.twitter.com/VI8v6E8TOK
— Ramez Khaled (@RamezKhaled_) June 22, 2018