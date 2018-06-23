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شاهد.. راغب علامة يغني في حفل زفاف إبنة شقيقه “كارين علامة”

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شاهد.. راغب علامة يغني في حفل زفاف إبنة شقيقه "كارين علامة"

شاهد.. راغب علامة يغني في حفل زفاف إبنة شقيقه "كارين علامة"

تألق الفنان اللبناني ​راغب علامة​ بحفل زفاف إبنة شقيقه “كارين علامة” على السيد كريم عراجي والذي أقيم في أحد مطاعم شتورة.

وانتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لغناء علامة للعروسين في الحفل حيث قدم أكثر من أغنية منهم أغنيته الجديدة “اللي باعنا خسر دلعنا” وسط أجواء من الفرح والسعادة.

يذكر أن الفنان راغب علامة كان قد خطف الأنظار بحفله الذي أحياه في الممكلة العربية السعودية قبل أيام حيث قدم باقة من أجمل الأغنيات وسط حضور جماهيري كبير.


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