شاهد.. رامز جلال متهم بالتحرش بياسمين صبري في برنامجه “رامز تحت الصفر”

دائماً ما يثير الممثل ​رامز جلال​ الجدلاً خلال شهر رمضان المبارك من خلال برامج المقالب التي يقدمها، مع العلم أنها تحظى بنسب مشاهدة عالية.

إلاّ أنه وخلال هذه العام وضمن الحلقة الأولى التي إستضاف بها الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ في برنامج “​رامز تحت الصفر​” تعرض جلال إلى نوع جديد من الإنتقادات وإتهام خطير تمثل في محاولته التحرش بصبري.

وتداول عدد من رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي لصورة نشرتها إحدى الصفحات وعليها أجزاء من حديث رامز عن صبري، وعلق المسئول عن الصفحة في الحلقة الأولى من برنامج رامز تحت الصفر رصدنا كام مرة رامز اتحرش بياسمين صبري لفظيا، رامز قال لمجدي عبد الغني: “ركز ف الكورة اللي ع الأرض متركزش في أي كور تانية” في تلميح علي أجزاء معينه في جسم ضيفة الحلقة”.

وهو بيقدمها قال انها “مزة المزز- مزة السنين – المزة الكيرفي curvy_

ياسمين صبري jelly fish الشاشة”

واخيرا بعد المقلب رامز لمس وشها وقال :”لمست الشفة العلوية”..

وأضاف:” استخدام اللغة دي في ال​إعلام​ و وتوظيف التحرش إنه هزار ومادة كوميدية يخلق تقبل مجتمعي للتحرش أو كمان بيتم استخدام الجمل دي في التحرش اللفظي فعلا”.