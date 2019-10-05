شاهد.. رامز جلال ومقالب جديدة بـ احمد السقا واحمد حلمي ومنى زكي!

نشر الفنان المصري رامز جلال مقطع فيديو جمعه بأصدقائه الفنان أحمد حلمي، والفنانة منى زكي، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان أحمد السقا.

ويظهر رامز جلال في الفيديو وهو يوهم كل من احمد حلمي وياسمين صبري واحمد السقا بالتقاط صورة “سيلفي” معهم ثم يقوم بالضغط على “كلاكس” ليصدر صوتا عاليا في أذنهم.

وعلق رامز جلال على الفيديو قائلا: “اللي هايمشي بالعكس، هانسمعه الكلاكس”.

ويحرص رامز جلال دائمًا على تنفيذ المقالب في زملائه في أثناء التصوير أو في جلسات الخاصة.