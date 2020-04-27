انتزع الفنان رامز جلال، خاتم خطوبة الفنانة ياسمين صبري، بعد وقوعها ضحية حلقة اليوم، من برنامجه “رامز مجنون رسمي”، الذي يعرض عبر شاشة “MBC مصر”.

وقال رامز، بعد حصوله على الخاتم من يد ياسمين صبري وقبل ان يبدأ في تعذيبها: “الخاتم اللي مدوخ مصر كلها”.

وكانت ياسمين صبري قد انهارت من الفزع واستمرت في الصراخ متوسلة رامز التوقف عن رفع الكرسي والدوران به مؤكدة ان لديها مشكلة مع المرتفعات.

وقد استمر رامز في تعذيب ياسمين صبري والسخرية منها حيث قال بعد ان انهارت ورشها بالماء: “ياسمين صبري عادية مش امورة ولا حاجة”.