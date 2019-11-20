شاهد.. رانيا يوسف بفستان عاري الظهر في مهرجان القاهرة السينمائي

خطفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الأنظار إليها، على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 بفستان مميز مكشوف الظهر.

وكعادتها فقد نجحت رانيا يوسف في خلق حالة من الجدل حول اطلالتها حيث تصدر اسمها في قائمة التريندات في مصر.

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وقد سخرت رانيا يوسف، في وقت لاحق، من كوميكس تم تداوله بكثافة يشبه إطلالتها بالشخصية الكارتونية الشهيرة “البطة السوداء عارية الكتف”.

ونشرت رانيا يوسف لصورة، منقسمة إلى نصفين، الأول صورة لها من حفل الافتتاح، والأخرى لـ”البطة السوداء”، مكتفية بالتعليق بـ”إيموشن” ضاحك.