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شاهد.. رانيا يوسف ترقص على المزمار في الأقصر

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رانيا يوسف

رانيا يوسف

رقصت الفنانة المصرية رانيا يوسف على أنغام المزمار البلدى خلال مشاركتها في افتتاح مهرجان الأقصر فى دورته التاسعة.

وكانت رانيا يوسف قد خطفت الأنظار خلال حفل افتتاح بإطلالتها حيث ارتدت فستاناً قصيرا، بقصة البليزر، باللون الأسود، بصيحة one shoulder، واعتمدت حذام عريض من الجلد بنفس اللون.

ويعرض لـ رانيا يوسف فيلم صندوق الدنيا للمخرج عماد البهات عقب حفل الافتتاح.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يُعد أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.

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