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شاهد .. رانيا يوسف تغني لأنغام

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نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو خاص بها وهي تغني أغنية ” حالة خاصة جدا ” للفنانة أنغام .

وظهرت رانيا يوسف في الفيديو وهي تقود سيارتها وتستمع لأغنية أنغام وتغني معها وهي في حالة من الإنسجام والسعادة .

وعلقت رانيا على الفيديو قائلة : ” حالة خاصة جدا إنتي يا أنغام ” .

وتصور رانيا يوسف حاليا مسلسل ” مملكة إبليس ” .. المسلسل من تأليف محمد أمين راضي وبطولة رانيا يوسف وغادة عادل وإيمان العاصي وسلوى خطاب و أحمد داوود ومن إخراج أحمد خالد موسى .. وسيتم عرضه قريبا .

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