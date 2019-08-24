شاهد.. رانيا يوسف في وصلة رقص مع مصطفى فهمي

عادت الفنانة المصرية رانيا يوسف لإثارة الجدل من جديد باستعراض جسدها في فيديو مثير من الساحل الشمالي برفقة فنان شهير.

وتظهر رانيا يوسف في الفيديو الذي نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي وترقص علي أنغام أغنية “أنا ابن مصر” لـ محمود العسيلي، أثناء تواجدها في الساحل الشمالي وترتدي فستان مفتوح الصدر.

كما رقصت رانيا مع مصطفى فهمي وزوجته على انغام اغنية” الهوا يا اللي طاير من الهوا ” للفنانة اللبنانية فيروز من داخل أحد الحفلات.

ويبدو ان رانيا يوسف ارادت ان تستبق الهجوم الذي ستتعرض له فدافعت عن نفسها مسبقا، حيث علقت على الفيديو قائلة: “انا انسان طبيعي ومن الطبيعي ان اقضي وقت ممتع مع عائلتي”.