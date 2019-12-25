شاهد .. رجاء الجداوي تكشف عن عملها في ” جراج أتوبيسات ” قبل الشهرة

استضاف الفنان ” أشرف عبد الباقي ” الفنانة ” رجاء الجداوي ” في برنامجه ” قهوة أشرف ” المذاع على قناة الحياة .

وتحدثت رجاء الجداوي خلال اللقاء عن كفاحها قبل الشهرة والتمثيل حيث اضطرت إلى العمل في جراج أتوبيسات بعد الخروج من المدرسة من أجل تدبير المال .

فقالت : ” اشتغلت في جراج أتوبيسات وكنت خواجاية وباخد 7 جنيه و11 قرش ” .

وتابعت : ” حصلت على معادلة لشهادتي باللغة العربية أثناء عملي لإني خريجة مدارس فرنسية .. وكان ترتيبي السادس على القطر المصري مما أهلني للحصول على منحة للسفر إلى فرنسا .. لكن لم يكن لدي المال الكاف لثمن تذكرة السفر ” .

وأضافت إنها عملت أيضا في شركة إعلانات في ترجمة ” اللوجوهات ” من اللغة الفرنسية إلى العربية .

وأكدت رجاء الجداوي موجهة رسالتها إلى الشباب بإنهم لا يجب أن ينتظروا الوظيفة الحلم وعليهم إيجاد بدائل للوصول إلى أحلامهم بالتدريج .. قائلة : ” الشباب لا يجب أن ينتظر الوظيفة ومتقعدش على الكنبة .. وعليهم إيجاد البدائل لحين الوصول للأحلام والفرصة التي تريدها .. أنا اتدرجت لحد ما بقيت حاجة مقعدتش استنيت في البيت ” .