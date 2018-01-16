شاهد- رجل يحتضن مايا دياب بشكل حميمي.. هل هو حبيبها ؟ فن

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أثارت النجمة اللبنانية مايا دياب فضول محبيها حول شكل علاقتها برجل ظهر يحتضنها بشكل حميمي في صورة جديدة نشرتها عبر انستجرام.

ما زاد أسئلة فانز مايا حول ما إذا كان هذا الرجل، وهو مصفف الشعر وسيم ستيف، حبيب الفنانة اللبنانية، تعليقها على الصورة، حيث كتبت: «هو يجعلني أشعر وأظهر بشكل أفضل»، في الوقت الذي اعاد ستيف نشر الصورة معلقاً عليها: «أحبك جداً، حقيقي أحلى وأطرف روح».

يُذكر أن مايا دياب سبق وتزوجت مرة واحدة من رجل الأعمال عباس ناصر، وهو والد ابنتها الوحيدة «كاي».

من ناحية أخرى، كشفت مايا عن خططها الفنية لعام 2018 في تصريحات صحفية قالت فيها: «أنجزت الكثير من الأمور التي سترونها في العام الجديد، وبدأنا التحضير للسينغل الجديد، مع العلم أنّ كليب «هيّ دي الدنيا» أصبح في متناول الجمهور، ويمكن بعدها أن أُطلق أغنية جديدة ستكون باللهجة اللبنانية، وبعدها سيكون هناك ألبوم كامل».

التقديم أيضاَ على جدول مايا التي رفضت الكشف عن البرنامج الذي ستطل من خلاله على الشاشة العام المقيل، كما ألمحت إلى امكانية مشاركتها في عمل درامي، وبذلك يمكن أن يشهد عام 2018 أولى تجارب مايا التمثيلية.