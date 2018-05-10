شاهد.. ردة فعل الرئيس الروسي لحظة إبعاد الحراس لجنرال متقاعد حاول الاقتراب منه ومصافحته أثناء سيره مع نتنياهو

أظهر مقطع فيديو لحظة إبعاد حراس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، لجنرال متقاعد حاول الاقتراب منه ومصافحته، أثناء سيره مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في الساحة حمراء.



ويتضح من الفيديو جنرال متقاعد يرتدي الزي العسكري الشرفي وهو يتقدم صوب بوتن، بعد الانتهاء من عرض عسكري ضخم، جرى الأربعاء، بمناسبة النصر على النازية؛ لكن حراس الأخير دفع الرجل المسن بعيدا.

فأمر بوتن بعد أن أثارت انتباهه الحادثة حراسه بالابتعاد قليلا، وتبادل أطراف الحديث مع الرجل المسن ودعاه إلى السير بينه وبين نتانياهو، حتى الوصول إلى قبر الجندي المجهول. وعرف لاحقا أن الجنرال المتقاعد هو ديمتري سيراكشيف، البالغ من العمر 94 عاما، الذي قاتل في الحرب العالمية الثانية.