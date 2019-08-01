شاهد.. ردة فعل الهام الفضالة بعد ان اضاعت ساعتها الكارتير!

أطلت الفنانة الكويتية الهام الفضالة على متابعيها لتعلن عن فقدانها لساعتها الثمينة من ماركة “كارتير” خلال تواجدها في احد المولات الكبرى وطلبت من الجميع الدعاء لها لايجادها.

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وبدت الفنانة الخليجية الشهيرة في غاية الارتباك والحزن اثناء قيادتها لسيارتها والعودة الى المول للسؤال عن الساعة وكشفت انها نزعتها ونسيتها داخل المرحاض بعدما قررت الوضوء لاقامة صلاة المغرب، الا انها نسيتها في الداخل وعلى الطريق تنبهت لذلك.

وبعد هذا المقطع عادت الهام الفضالة لتطمئن متابعيها ان “ابن حلال وجد الساعة ووضعها في الامانات”، وراحت واستلمتها وهي تردد “المال الحلال ما يضيع”.

كما وجهت الهام الفضالة الشكر الى المرأة التي وجدت ساعتها وقالت: “اشكرك من كل قلبي مشكورة”.