الصفحة الرئيسية فن شاهد.. ردة فعل راغب علامة بعد قيام نجله بمنع والدته من الرقص...

شاهد.. ردة فعل راغب علامة بعد قيام نجله بمنع والدته من الرقص في حفل خاص!

بواسطة -
0 123
راغب علامة وابنه خالد

راغب علامة وابنه خالد

نشر السوبر ستار اللبناني راغب علامة مقطع فيديو له من حفل خاص، حضره أصدقائه المقربون منه وزوجته جيهان ونجله خالد علامة.

وظهر في الفيديو زوجة الفنان اللبناني وهى ترقص على أغنية «اللى باعنا خسر دلعنا»، ليفاجأ راغب بتدخل ابنه خالد سريعًا لمنع والدته من الاستمرار في الرقص، وذلك عن طريق احتضانها وإبعادها عن أعين المتواجدين.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

A mother is the only love at first sight🖤

A post shared by KhaledR.Alama (@khaledralama) on

وأعرب الفنان اللبناني راغب علامة عن إعجابه الشديد بموقف نجله خالد تجاه والدته وغيرته عليها، ودخل في نوبة من الضحك إزاء ما فعله نجله مع والدته، مقدمًا له التحية أمام الجميع تعبيرًا عن إعجابه بموقفه الرجولي.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.