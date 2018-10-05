شاهد.. ردة فعل راغب علامة بعد قيام نجله بمنع والدته من الرقص في حفل خاص!

نشر السوبر ستار اللبناني راغب علامة مقطع فيديو له من حفل خاص، حضره أصدقائه المقربون منه وزوجته جيهان ونجله خالد علامة.

وظهر في الفيديو زوجة الفنان اللبناني وهى ترقص على أغنية «اللى باعنا خسر دلعنا»، ليفاجأ راغب بتدخل ابنه خالد سريعًا لمنع والدته من الاستمرار في الرقص، وذلك عن طريق احتضانها وإبعادها عن أعين المتواجدين.

وأعرب الفنان اللبناني راغب علامة عن إعجابه الشديد بموقف نجله خالد تجاه والدته وغيرته عليها، ودخل في نوبة من الضحك إزاء ما فعله نجله مع والدته، مقدمًا له التحية أمام الجميع تعبيرًا عن إعجابه بموقفه الرجولي.