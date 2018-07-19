شاهد رد ناري من مي سليم على إعلان وليد فواز طلاقهما بعبارات حادة

ردت مي سليم بشكل ناري على منشور زوجها السابق وليد فواز الذي كشف من خلاله عن طلاقهما بكلمات حادة وعصبية صدمت الجمهور، وذلك بعد ساعات قليلة من توثيق طلاقهما رسمياً داخل مكتب توثيق قانوني نظراً لأن الزوجة تحمل الجنسية الأردنية

شاهد أيضاً: شاهدوا وليد فواز يعلن عن طلاقه نهائياً بكلمات حادة وعصبية صدمت الجمهور فقد نشرت مي سليم صورة مكتوباً عليها: “من العيب أن تفتخر بشيء لم تصنعه، فلا تفتخر بجمالك لأنك لم تخلقه ولا تفتخر بنسبك لأنك لم تختاره، إنما افتخر بأخلاقك

المصدر: layalina.com

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layalina.com : شاهدوا وليد فواز يعلن عن طلاقه نهائياً بكلمات حادة وعصبية صدمت الجمهور