شاهد.. رسالة من توأم زينة لمي عز الدين في عيد ميلادها

تربط علاقة صداقة قوية الفنانة المصرية زينة بالفنانة مي عز الدين منذ سنوات، وتعبر كل واحدة للأخرى عن حبها وتقديرها لها في أي مناسبة.

زينة وجهت رسالة للفنانة مي عز الدين بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها، وكتبت زينة: «عيد ميلاد سعيد لأختي اللي أنا بعشقها يارب سنة جديدة من عمرك وأنتي ناجحة وسعيدة، ويارب يحققلك كل اللي بتتمنيه واللي انا بتمناه ليكي».

زينة أضافت في رسالتها: «أنا وعز وزين حبايبك بنبوسك وبيقولوا ليكي كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى وأجمل إنسانة في العالم».

زينة انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم «كارما» مع عمرو سعد وغادة عبدالرازق وللمخرج خالد يوسف.