شاهد.. رضا عبد العال يكشف كواليس حلقته في “رامز في الشلال” وحقيقة فبركتها!

كشف المحلل الرياضي رضا عبد العال، حقيقة فبركة برنامج المقالب الرمضاني، رامز في الشلال، والذي حل ضيفا عليه في ثاني حلقات عرضه مساء أمس الثلاثاء.

وتتردد شائعات فبركة برامج المقالب الرمضانية بكثرة، لكن رد عبد العال كان على إحدى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي حملت اسمه، والتي نشرت قبل موسم عرض البرنامج منشورا قالت فيه إن عبد العال سيكون ضيفا في برنامج رامز وأن البرنامج مفبرك.

وأقسم رضا عبد العال ان البرنامج لم يكن مفبركا وقال “وحياة ولادي اللي هم اغلى حاجة في الدنيا انا ما اعرف انا كنت رايح فين” واضاف “مش مخليين غلطة تمسكها وانا لو ما شفت المخرج جاد شويري اقسم بالله ما كنت ساصور”.

وقال رضا عبد العال انهم اخبروه في البداية انه سيسافر الى لبنان ثم غيروا وجه الرحلة الى دبي قبل ان يطير الى اندونيسيا.