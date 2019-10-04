شاهد.. رضوى الشربيني تلقن أبو تورتة درسًا في الرجولة!

خصصت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني للعريس المصري مصطفى أحمد الشهير في مصر بلقب مصطفى أبو تورتة ولقنته درسًا عن الرجولة في التعامل مع المرأة.

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وقالت رضوى الشربيني، خلال تقديمها برنامجها “هي وبس” إن مصطفى أبو تورتة لم يتعلم معنى الرجولة وأن الرجل معقود بكلمته مضيفًة: “محدش علمك معنى الرجولة محدش علمك ولا دينك علمك فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، متعلمتش إن نهاية العلاقة لازم يكون فيها شرف وتكون بأدب وواضح إن محدش علمك عشان ماما مشيت ورا خالو الحقيقة إنت كنت عاوز تعملها فضيحة بجلاجل ولكن الله رفع ستره عنك”.

وأضافت الإعلامية المصرية قائلًة: “بقيت أبو تورتة عبرة لمن تعتبر، وعرفت إن القوي فيه اللي أقوى منه، وكويس إن أنت عملت كده، كفاية إنك أخدت نصيبك مني ومن رجالة وبنات وشباب مصر والوطن العربي”.

وتابعت “الشربيني” قائلًة: “أهو انت كنت عايز تقعدها في بيتها بفضيحة أهو أنت اللي اتفضحت ولو فيه بطة ماشية مش هترضى تبصلك”.

واستطردت رضوى الشربيني: “أما بالنسبة لأهل الدرش، لو في عندك خال وأهل مثلًا فيهم 30 فرد مفيش فرد واحد من أهله قاله حرام عليك يا ابني واتقي الله وعندنا بنات ولو مش عايزها قولها تلغي الخطوبة بكرة واتقي الله”.

وأتمت رضوى، “لو أنت بتقول إنها شتمت أمي أو طولت لسانها على أمي كان عليك أن تُنهي يا مؤدب بالمعروف وقول مش عايز أكمل خطوبة، واتكلي على الله من هنا ومفيش حد عاقل في الأهل عنده رحمة وقلب يقول لابنهم ارحم البنت وسمعتها”.

وأردفت الإعلامية المعروفة بمهاجمتها للرجال قائلًة: “أنا مبسوطة من القصة دي لسبب واحد، إنك هتكون عبرة لمن يعتبر وعبرة لأي شبه راجل يفكر يفضح بنت هتكون هي دي نهايته ونتيجته”.

وأحضرت الإعلامية رضوى الشربيني، “تورتة” على الهواء، ووجهت لها رسالة قائلًة: “حمد على سلامتك ياغالية اشكري الظروف اللي فرقته عنك واكرهي الظروف اللي قربته منك ربنا بيعوض وجايز ربنا يحظ في طريقك أشباه الرجال زي أبو تورتة وربنا هيرزقك براجل محترم يعوضك”.