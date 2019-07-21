شاهد.. رقص ساخن لصافيناز في الساحل الشمالي

تشارك الراقصة الارمنية المقيمة في مصر صافيناز متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو من احدث حفلاتها التي تحييها في الساحل الشمالي.

وقد نشرت صافيناز فيديو جديد نشرته علبر حسابها على انستغرام وعلقت قائلة: “اقوى حفلة في الساحل”.

وكانت صافيناز قد أثارت الجدل مؤخرا بعد بعد تداول صورة لها وهي تحمل طفلاً رضيعاً ما اثار تكهنات حول زواجها سرا.

وقد نفت صافيناز هذه الشائعات قائلة في تصريح صحفي:” لا يوجد أي شيء في الحياة يجبرني أن اتزوج وأنجب طفلاً في السر، أتمنى من مروجي هذه الشائعات أن يتوقفوا عما يفعلوه لأن الأمر أصبح مستفزاً للغاية”.

وأضافت: “لن يستفادوا شيئاً من تصرفاتهم، فهذا ابن أحد المعجبين بي وطلب مني أن التقط صورة معه”.