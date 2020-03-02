شاهد.. روان بنت حسين تقيم حفل استقبال لطفلتها: أسميتها تيمناً بآلهة الرومان

أشعل حفل استقبال لونا ابنة روان بن حسين مواقع السوشيال ميديا، حيث رصدت الفاشينيستا الكويتية لقطات رائعة بينت أجواءه المستوحاة من الحضارة الرومانية والثقافة التراثية الشعبية المغربية.

وظهرت روان بن حسين وهي تغني بعض الأهازيج المغربية الشعبية برفقة صديقاتها اللاتي اعتمدن القفاطين المغربية الرائعة كإطلالة أساسية لهن، كما تم تقديم أطباقاً مغربية ضمن الحفل مثل حلوى البسطيلة مع الشاي.

لكن ديكورات الحفل كانت مستوحاة من الأجواء الرومانية، لأن اسم ابنتها “بيلا لونا” هو اسم لإحدى الألهة الرومانية القديمة ويعني “القمر الجميل”، حيث انتشرت تماثيل رومانية حول مائدة الحلوى في الحفل.

