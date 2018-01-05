شاهد رومانسية بسمة بوسيل مع زوجها تامر حسني في احتفال رأس السنة

شاهد رومانسية بسمة بوسيل مع زوجها تامر حسني في احتفال رأس السنة فن

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نشرت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل مجموعة صور من احتفالها مع زوجها الفنان تامر حسني وأصدقائها برأس السنة.

الفنانة المعتزلة ظهرت في إحدى الصور في لقطة رومانسية مع تامر، وكان كل منهما يرتدي قناع ملون على وجهه، فيما وضع تامر قبعة حمراء على رأسه.

بسمة نشرت أيضا مجموعة صور جمعتها بصديقاتها من الاحتفال، والذي غلب عليه أجواء السعادة والمرح، وقد حازت الصور على إعجاب جمهورها، وتمنوا لها عاما سعيدا.

يُذكر أن بسمة بوسيل اتجهت لتصميم الأزياء بعد أن ابتعدت عن مجال الفن والغناء نتيجة زواجها من الفنان المصري تامر حسني الذي طلب منها اعتزال الفن كشرط لإتمام زواجهما الذي تم الإعلان عنه عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما «تاليا» 4 مايو 2013، ثم انجبا «أمايا» 3 مايو 2015.

وبالإضافة إلى تصميم الأزياء، اقتحمت بسمة بوسيل مجال التجميل، واطلقت خط إنتاج لمستحضرات تجميل، يحمل اسمها.