شاهد.. رويدا عطية تصدم الجميع بخبر حملها رغم إخفائها خبر زواجها

بعد ان صرحت منذ ايام قليلة بأنها ستتزوج قريباً، أعلنت الفنانة السورية ​رويدا عطية​ انها حامل في الشهر الرابع، رغم انها كانت قد نفت كلياً خبر زواجها سرا من خطيبها الفنان إسماعيل المانسترلي في شهر يناير الماضي.



واضافت رويدا، في حديث خاص لبرنامج “عرب وود”، انها لم تفصح من قبل عن خبر زواجها احتراما لرغبة زوجها الذي يفضل الحفاظ على حياته الخاصة بسرية تامة.

وتمنت رويدا أن تجد كل شابة زوجاً بمواصفات زوجها، وقالت انها تحضر لأغنية جديدة لتهديها لإبنها المنتظر.

وقد علقت على صفحتها على التواصل الإجتماعي :

مساء الخير حبايبي💙 وشكرا للمباركات بزواجي وان شالله الله بيقومني بالسلامه💙😊 واعذروني عن عدم التصريح عن اسم زوجي وكرمال ما بعض المواقع للاسف تعطي تحليات وتشتت الناس،ح اعطي هالمعلومات فقط هو رجل اعمال مغترب لبناني استرالي تمنولنا الخير والتوفيق بحياتنا وشكرا💗