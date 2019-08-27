شاهد.. ريا ابي راشد مع زوجها في المدينة الملاهي: “اريد الطلاق”!

شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد متابعيها بفيديو طريف أثناء تواجدها في إحدى مدن الملاهي، بصحبة ‏زوجها فاليريو أمارانو رجل الأعمال الإيطالي.‏

ونشرت ريا أبي راشد عبر حسابها على انستغرام، مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه خائفة أثناء ركوبها ‏قطار الملاهي بصحبة زوجها، الذي حاول طمئنتها بتدليك رقبتها إلا أنها لم تطمئن حتى انتهت مدة اللعب، ‏لتعلق على انتهائها قائلة : “اكرهه.. لقد نجونا.. لكن ما زلت اريد الطلاق” لتقول بعدها “لا.. معا للابد حبيبي”.

وكتبت ريا ابي راشد في تعليق على الفيديو قائلة: “الأشياء التي نفعلها من أجل الحب، شاهدوا الفيديو لآخره، واسخروا ‏مني كيفما شئتم”.‏