شاهد.. ريم الباردوي تتألق بفستان قصير في جلسة تصوير جديدة فن

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اختارت الممثلة المصرية ​ريم البارودي​ الخضوع لجلسة تصوير جديدة برزت فيها بإطلالة أنثوية مذهلة حيث اختارت فستاناً من الشيفون الأسود جاء شفافاً من ناحية الكتفين واليدين ومطبعاً بدوائر سوداء، وتميز بعقدة من الساتان كبيرة نسبياً على الرقبة، كما أنها اختارته فستاناً قصيراً أبرز جمال ونحافة خصرها وأبرز رشاقة قوامها وأعطاها لوكاً مميزاً.

وكشفت ​البارودي​ وللمرّة الأولى عن خضوعها لعمليات تجميل بسيطة في وجهها في العامين الماضيين، وتحدثت عن طبيعة هذه العمليات والأسباب التي دفعتها إلى القيام بها قائلةً:” طبيعة عمل الفنانات والوقوف أمام الكاميرا للتصوير يتطلب الذهاب إلى طبيب جراح متخصص في عمليات التجميل البسيطة”.

وكانت ريم البارودي اطمأنت على أحدث أفلامها «حليمو أسطورة الشواطئ» الذي طرح بالسينيمات قبل أسبوعين بمشاركة الممثل طلعت زكريا.