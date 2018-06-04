شاهد.. ريم البارودي: أحمد سعد كان بيضربني ولينا فضايح كتيرة في الشوارع

كشفت الفنانة ريم البارودي عن تعرضها للضرب على يد طليقها المطرب أحمد سعد وذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج “شيخ الحارة” مع الإعلامية بسمة وهبة.

خلال إحدى فقرات البرنامج والتي كانت بعنوان “أول مرة” ولدى سؤالها عن أول علقة قالت البارودي أنها تعرضت للضرب كثيرا على يد أحمد سعد في الفترة التي كانت تشهد ارتباطهما.

وأضافت أن هناك الكثير من الخلافات الشهيرة بينهما حدثت أمام محلات شهيرة وفي المطاعم، ولكنها أرجحت سبب البعض منها إلى استفزازها الزائد له في بعض الأحيان.

وأشارت ريم إلى أنه كثيرا ما كانت تحدث بينهما مشادات في السيارة أو قبل اعتلائه المسرح كان أحيانا ما يفاجئها بـقلم على وجهها.



وتقول ريم: “في كتير قوي أوي لما كنت مرتبطة بأحمد كانت بتحصل حاجات كتير مش لطيفة، ممكن أكون أنا كمان كنت مستفزة بردو برد ومستفزة”.

وأضافت : “بس قصدي إن الخناقات دي ممكن تكون مشهورة قدام محلات أو في العربية، أو وهو بيستلم المايك هيغني تلاقي قلم كدا”.