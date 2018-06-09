شاهد.. ريم البارودي بـ”القفطان”.. فكيف بدت؟

شاركت الممثلة المصرية ​ريم البارودي​ متابعيها عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً جديدة لها.

وظهرت البارودي في الصور، وهي ترتدي قفطان لونه فوشيا، وعلّقت: “مبسوطة لأني أول مرة ألبس القفطان من تصميم أهل بلده، كما وجهت الشكر لصاحبة التصميم.

متابعو البارودي تغزل بطلتها من خلال عدد كبير من التعليقات، وأحبوا القفطان عليها، كما أبدوا إعجابهم باللون.

وكانت البارودي قد أثارت الجدل، بعد تصريحاتها المتعلقة بزوجها السابق الفنان المصري ​أحمد سعد​ وزوجته الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​، حيث قالت إنه بعث لها رسالة بعد زواجه تسببت في انفصال خطيبها عنها.