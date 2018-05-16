شاهد ريم نصري تزور قبر والدها وتوجّه رسالة لأصالة.. والأخيرة ترد

نشرت الفنانة ​أصالة​ مقطع فيديو لشقيقتها ​ريم نصري​ ظهرت من خلاله تزور قبر والدها الراحل، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجّهت ريم من خلال هذا الفيديو رسالة لأصالة تقول فيها انها قرأت الفاتحة لأبيها عنها، واستذكرت ايضا جملة كانا قد كتباها سويّا على قبر والدهما، كما هنّأتها بحلول شهر رمضان المبارك.

بدورها اصالة علّقت على الفيديو قائلة: “حبيبة الروح ياأختي.. لقد تحدّينا سويّاً كلّ قواعد المنطق الموروث الَّذِي يحتّم على المختلفين الفراق .. وعدنا كما كنّا كيان واحد .. فالغالي الَّذِي زرتيه نيابة عنّي هو يعلم أنّنا واحد… وفي يوم كهذا كنت أستقبل الهلال بجوار بيته الصغير .. ولأوّل مرّة منذ أن غادرت أشعر بالزيارة وكنت أنتِ وقرأتُ الفاتحة معك بذات اللحظه… هديّتك ليّ في عيدي هذا من أجمل ماحصلت عليه منذ أعوام.. ياإبنة أبي”.