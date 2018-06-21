شاهد.. ريهام سعيد تحتفل بتخرج ابنتها “أمينة”.. أصبحت شابة

شاركت المذيعة ريهام سعيد الجمهور فرحتها بتخرج ابنتها أمينة من المدرسة، وعبر حسابها على Instagram، نشرت عدة صور وفيديوهات من الاحتفال.

وظهرت ابنة ريهام وهي تفوقها طولا وترتدي ملابس الاحتفال بالتخرج.

على جانب آخر، تواجه ريهام سعيد أزمة مع قناة “النهار”، بعد أن أصدرت بيانا جاء فيه أن محاميها جميل سعيد المحامى بالنقض أرسل إنذارا على يد محضر يفيد برفضها رسميا تجديد عقدها مع القناة، وأنها تتمسك بحقوقها القانونية وتحمل القناة الاضرار المادية والأدبية التى تسببت لها </p><p style="text-align: right;">وأضافت ريهام أنها لن تخضع لأى ضغوط مهما وصل بها الأمر، وستواجه أى محاولات لعرقلة مسيرتها الإعلامية ومجهودها المتواصل الذي بذلته من أجل برنامجها الاجتماعي والانساني على مدار السنوات الماضية،</p><p> من جراء عدم ظهورها مباشر لتقديم برنامجها ورفضها القاطع لربط شرط الظهور على الشاشة بالتوقيع على العقد الجديد لـ3 سنوات مقبلة، وذلك ردا على إنذار أرسلته القناة لها بتجديد عقدها.

مؤكدة أن المستشار جميل سعيد اتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لفسخ عقدها الذي ينتهى ديسمبر2018 مدعما بالاسانيد القانونية التي تؤكد إخلال القناة بالعقد المبرم بينهما.

وكانت قد حررت ريهام سعيد مقدمة برنامج “صبايا الخير” محضرا رقم 1384 بقسم ثالث أكتوبر لاثبات رفضها ربط ظهورها بالتوقيع على العقد الجديد وبلاغ آخر رقم 1439لسنة 2018 تتهم فيها القناة بالسب والقذف فى بيان أصدرته.