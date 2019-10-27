شاهد.. ريهام سعيد في رد ناري على جورج قرداحي: “انت عار على لبنان”

هاجمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، الاعلامي اللبناني جورج قرداحي عبر فيديو نشرته على حسابها على إنستغرام، ردًّا على تصريحاته بشأن إيقاف برنامجها، قائلًا: إنها تستحق أن تضرب “بالجزمة”، على حسب وصفه.

وردّت ريهام سعيد في الفيديو بأنها فوجئت برسالة من أحد متابعيها من المغرب، يُطالبها بالردّ على جورج قرداحي، مؤكدةً أنها لم تكن تعلم على ماذا ترد بعدما اعتزلت الإعلام، إلا أنها شاهدت الفيديو لتتفاجأ بالهجوم عليها.

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وعبّرت ريهام عن صدمتها مما ذكره قرداحي، وقالت: “مين اللي تستحق تضرب بالجزمة؟ بتتكلم عن مين؟، عن زميلة ليك ولا عن واحدة ست محترمة عندها بيت وأولاد وأهل ولا أنت اتجننت؟”.

وأضافت: “ممكن أعيطك وأحرمك تمشي مش في مصر بس بل في الوطن العربي، أعلم أنك كبير في السن، وممكن تكون خرفت، لكن مش بالدرجة دي… رغم كبر سنك وشعرك الأبيض إلا أن الأدب والذوق والأخلاق صعبة، ولكن قلة الأدب سهلة”.

وواصلت: “ممكن أرد عليك، لكن يشفعلك انك لبناني رغم إنك عار على اللبنانيين، أنت متعبتش في البحث عن سرير في مصر والوطن العربي لعلاج شخص وزنه يزيد عن 300 كغم لأنه ملوش سرير، حضرتك ما فضلتش سنة تدور على دكتور ومستشفى لمساعدة هؤلاء الأشخاص مثلي.. أنا عملت 5 حملات لعلاج السمنة”.

وتابعت ريهام سعيد: “كل تاريخك برنامج أسئلة ليس من إعدادك، حد كتبهالك وتصقف وتروح، ولو عايز تعرف مين ريهام، ادخل على اليوتيوب”.

وكان جورج قرداحي قد تحدّث خلال استضافته ببرنامج “في Male” مع كارلا حداد، بداية الشهر الجاري، عن إيقاف ريهام سعيد، قائلًا: “في مصر يستعملون تعبير حلو وهو تستحق أن تضرب بالجزمة”، مطالبًا بمنع ظهورها في الإعلام.